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Водителей обяжут перестраиваться на другую полосу перед спецтранспортом

Водителей обяжут перестраиваться на другую полосу перед спецтранспортом

Российских автомобилистов обяжут менять полосу движения при приближении специального транспорта. Об этом, ссылаясь на проект Минтрансаоб изменениях в Правилах дорожного движения, сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

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