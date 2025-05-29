Водителей обяжут перестраиваться на другую полосу перед спецтранспортом

Российских автомобилистов обяжут менять полосу движения при приближении специального транспорта. Об этом, ссылаясь на проект Минтрансаоб изменениях в Правилах дорожного движения, сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).
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