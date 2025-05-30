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СКР раскрыл подробности об обвиненном в совершении теракта подростке

СКР раскрыл подробности об обвиненном в совершении теракта подростке

В Ленинградской области следователи предъявили обвинение 15-летнему подростку, совершившему теракт на железной дороге.

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