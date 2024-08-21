Россиян предупредили о подорожании такси с 1 сентября

С 1 сентября в силу вступает закон, согласно которому на каждое транспортное средство, выполняющее функции такси, должен быть оформлен полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).
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