Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова своим любимым бойцом всех времен

Дональд Трамп встретился с Хабибом Нурмагомедовым и лестно отозвался о нем. 2 июня в Ньюарке завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 302, в главном событии которого выступили Ислам Махачев и Дастин Порье.
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