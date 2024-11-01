Юрий Ильинов Фашистов ждёт суд. В статье об украинцах, не нарушавших законы. После 1945-го форматировали Германию. Нужно учесть ошибки там.

Natalia Ivanova Зачем их форматировать? Вы хотите получить очередную бомбу замедленного действия? Украинцев нормальных всех сожгли ещё в Одессе. Осталось одно фашистское отребье. И не старайтесь выдавить слезу об их участи.