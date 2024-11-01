Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Получится ли у нас переформатировать Украину, переформатировать украинцев

Получится ли у нас переформатировать Украину, переформатировать украинцев

Получится ли у нас переформатировать Украину, переформатировать украинцев В последние дни я наблюдаю интересную ситуацию в информационном пространстве.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Фашистов ждёт суд. В статье об украинцах, не нарушавших законы. После 1945-го форматировали Германию. Нужно учесть ошибки там.
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8 час.
Natalia Ivanova
Зачем их форматировать? Вы хотите получить очередную бомбу замедленного действия? Украинцев нормальных всех сожгли ещё в Одессе. Осталось одно фашистское отребье. И не старайтесь выдавить слезу об их участи.
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8 час.
Юрий Ильинов
Зачем спорить? Сегодня в &quot;Прямом эфире&quot; пророк Абигья заявил, что СВО продлится до 2027-го. Кто останется на Украине?
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7 час.

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