МИД: РФ готова поставлять газ в Европу, но перспективы зависят от покупателей

Россия готова продавать Европе газ, но перспективы таких поставок зависят от позиции покупателей и транзитера, заявил с беседе с агентством РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
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