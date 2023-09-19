Нежелание Запада передавать Украине современное вооружение и практика "дозирования военной помощи" не позволяют ей добиться желаемых целей.
Новые украинские требования к странам Запада
Комментарии
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Ксюша Кирьязис
Страны Запада должны законодательно посадить себе на шею Украину на долгий срок?! Замечательно устроились...
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16 час.
Сергей Дмитриев
Свиду и по фамилии АД вполне русский, но всей душой повёлся на местечковый нацизм. Это какой-то массовый казус-Белл. ИмХо.
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16 час.
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