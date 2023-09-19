Новые украинские требования к странам Запада

Страны Запада должны законодательно посадить себе на шею Украину на долгий срок?! Замечательно устроились...

Сергей Дмитриев

Свиду и по фамилии АД вполне русский, но всей душой повёлся на местечковый нацизм. Это какой-то массовый казус-Белл. ИмХо.