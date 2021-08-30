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Из Владивостока с помощью Спутника хотят сделать город-миллионник

Из Владивостока с помощью Спутника хотят сделать город-миллионник

Глава Минвостокразвития заявил, что власти рассчитывают построить город-спутник Владивостока. На Дальнем Востоке планируют построить новый город на 300 тысяч человек, благодаря которому Владивосток станет первым в регионе городом-миллионником.

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