Красный крест выразил готовность организовать освобождение заложников ХАМАС

Global Look Press/ Ilia Yefimovich Международный Комитет Красного Креста (МККК) готов организовать проведение операции по обмену заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, на задержанных Израилем палестинцев.
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