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Армения на грани кризиса: фермеры вышли на протесты, эксперты ждут «майдана»

В Армении фермеры и рыбоводы массово вышли на протесты из-за катастрофической ситуации со сбытом продукции: тонны помидоров, огурцов и рыбы оказались нереализованными после того, как власти пообещали открыть европейские рынки, куда армянские товары не могут попасть из-за жестких регламентов, высокой конкуренции и дорогой логистики.

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