Intel тоже хочет свою технологию создания «лишних» кадров в играх. Компания уже работает над ExtraSS

Компания Intel достаточно успешно вышла на рынок дискретных настольных видеокарт. Её модели Arc пока не обрели какой-то заметной популярности, но постоянная доработка драйверов и снижение цен сделали их весьма привлекательными.
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