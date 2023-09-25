Делягин об угрозе уничтожения России: "На фронте не вышло — теперь будут в тылу"

Делягин предупредил об угрозе уничтожения России: "На фронте не вышло — теперь будут в тылу". По его мнению, ключевую роль в разрушении страны при помощи губительной социально-экономической политики сыграет Центробанк: "Ребята взялись всерьёз".
Делягин предупредил об угрозе уничтожения России: "На фронте не вышло — теперь будут в тылу". По его мнению, ключевую роль в разрушении страны при помощи губительной социально-экономической политики сыграет Центробанк: "Ребята взялись всерьёз".
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