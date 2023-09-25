Царьград

5 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    Процесс продолжается это уже закономерность, а кто их остановит, ну захотели они, ну не разжигайте рознь, ну не все ...Mash видео: в Кра...
  • Константин Котельников
    И что? Лишнее подтверждение тому, что "незаменимых специалистов" надо быстренько возвращать в их кишлаки!!!Mash видео: в Кра...
  • Леонтий Букштейн
    А вот на что рассчитываю начальники ВСУ, когда палят по городам России? Ведь ясно, как божий день, что прилетит ответ...Быстро и наотмашь...

Делягин об угрозе уничтожения России: "На фронте не вышло — теперь будут в тылу"

Делягин об угрозе уничтожения России: "На фронте не вышло — теперь будут в тылу"

Делягин предупредил об угрозе уничтожения России: "На фронте не вышло — теперь будут в тылу". По его мнению, ключевую роль в разрушении страны при помощи губительной социально-экономической политики сыграет Центробанк: "Ребята взялись всерьёз".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх