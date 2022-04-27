Битва за Донбасс: 40 тыс. солдат ВСУ окажутся в котле покруче Дебальцевского

На Западе считают, что украинская армия скоро попадет в «железное кольцо» Константин Ольшанский На фото: военнослужащий ВС РФ (Фото: Станислав Красильников/ТАСС) Россия демонстрирует точную и грамотную военную стратегию в битве за Донбасс, констатируют западные эксперты — отставные офицеры.