БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ
БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 470 подписчиков

  • Валерий
    Да Россия будет тушить пожар войны на евразийском прост ранстве если понадобиться но перед этим обязательно застеклит...Польский прометеи...
  • Валерий
    Так постройте им аэс все сто казахов от тем все равно толку как с козла молока !!!Экспертиза ГЭС-пр...
  • Misha Glusch
    с автомобилями у нас было хорошо только при Иосифе ВиссарионовичеАрмейская одежда ...

Битва за Донбасс: 40 тыс. солдат ВСУ окажутся в котле покруче Дебальцевского

На Западе считают, что украинская армия скоро попадет в «железное кольцо» Константин Ольшанский На фото: военнослужащий ВС РФ (Фото: Станислав Красильников/ТАСС) Россия демонстрирует точную и грамотную военную стратегию в битве за Донбасс, констатируют западные эксперты — отставные офицеры.

Комментарии
