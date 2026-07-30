"Прямой указ не трогать мигрантов": Роспотребнадзор отказался проверять гнилые продукты

АП

Александр Петров

Есть простая "технология" предотвращения вмещательства среднеазиатских и других диаспар во внутренние дела РФ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ЗАПРЕТ на участие в деятельности исполнительной и законодательных Властей, всех уровней, представителе национальностей среднеазиатских и других республик, бывшего СССР, даже при наличии гражданства РФ... Понимаю. что это - "не по людски", но обстановка в Стране, с национальными диаспорами, выходит из - под контроля и грозит серьёзными проблемами государственности. как таковой...