Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Прямой указ не трогать мигрантов": Роспотребнадзор отказался проверять гнилые продукты

"Прямой указ не трогать мигрантов": Роспотребнадзор отказался проверять гнилые продукты

Русский компас Фото: скрин видео. Общественник пришёл в администрацию Кировского района и услышал от сотрудников Роспотребнадзора: проверять точки с просрочкой не будут — есть "прямой указ".

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Комментарии
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Валерий Светлый
ЛИШНЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТОМУ, ЧТО ЧИНОВНИКИ - ВРАГИ НАРОДА. ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО БОРЬБЫ С НИМИ - ВЫСШАЯ МЕРА...
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1 м.
АП
Александр Петров
Есть простая &quot;технология&quot; предотвращения вмещательства  среднеазиатских и других диаспар во внутренние дела РФ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ЗАПРЕТ на участие  в деятельности исполнительной и законодательных Властей, всех уровней, представителе национальностей среднеазиатских и других республик, бывшего СССР, даже при наличии гражданства РФ... Понимаю. что это - &quot;не по людски&quot;, но обстановка в Стране, с национальными диаспорами, выходит  из - под контроля и грозит серьёзными проблемами государственности. как таковой...
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1 м.
Владимир Елкин
Среднеазиатов не трогать шоблу зеленского не уничтожать....сплошные договорняки!
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1 м.