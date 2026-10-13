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Татар-информ

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В Полпредстве РТ в РФ обсудили выставки татарстанских художников 2027 года

В Полпредстве РТ в РФ обсудили выставки татарстанских художников 2027 года

Фото: Сюмбель Таишева Заместитель Премьер-министра Татарстана – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с известным художником, заслуженным деятелем искусств РТ Ринатом Ахметовым.

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