Шнайдер против Самсоновой, РПЛ и бой Постарнаковой в PFL

За чем следить 31 июля: матч за Суперкубок Бельгии по футболу, битва «Родины» с «Ростовом», а также старт «Барсы» на предсезонке в Англии! ✅ 🎾 2:40: Диана Шнайдер (Россия) — Анастасия Потапова (Австрия), Вашингтон, второй круг — 6:1, 6:2 Вашингтон (ж).