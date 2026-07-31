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Не только о футболе

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Шнайдер против Самсоновой, РПЛ и бой Постарнаковой в PFL

Шнайдер против Самсоновой, РПЛ и бой Постарнаковой в PFL

    За чем следить 31 июля: матч за Суперкубок Бельгии по футболу, битва «Родины» с «Ростовом», а также старт «Барсы» на предсезонке в Англии!   ✅ 🎾 2:40: Диана Шнайдер (Россия) — Анастасия Потапова (Австрия), Вашингтон, второй круг — 6:1, 6:2 Вашингтон (ж).

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