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«Автостат»: траты россиян на подержанные автомобили выросли на 22 % в феврале

«Автостат»: траты россиян на подержанные автомобили выросли на 22 % в феврале

В феврале текущего года россияне увеличили свои расходы на приобретение подержанных автомобилей на 22% по сравнению с январем, достигнув отметки в 454,3 миллиарда рублей, сообщают аналитики «Открытие авто» и «Автостат».

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