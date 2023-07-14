Любопытно, однако

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«Путина боятся, но у него нет власти!»: Депутат призвал дать Президенту чрезвычайные полномочия, чтобы он единолично навёл порядок в России (видео)

«Путина боятся, но у него нет власти!»: Депутат призвал дать Президенту чрезвычайные полномочия, чтобы он единолично навёл порядок в России (видео)

Эх, как же не правы многочисленные россияне, считающие Владимира Владимировича Путина венценосным и неограниченным властелином России.

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Комментарии
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Владимир Байден
Федоров. Это даже не смешно.
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49 мин.
С
Сергей
К сожалению не те люди сегодня у руля, им хоть давай власть, хоть оставляй всё по старому, нет никакого желания что-то менять. Иначе уже всё бы поменяли, а так только лапша на уши, а воз и ныне там.
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45 мин.
роман романыч
пускай начнет со своих друзей
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11 мин.

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