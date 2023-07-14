«Путина боятся, но у него нет власти!»: Депутат призвал дать Президенту чрезвычайные полномочия, чтобы он единолично навёл порядок в России (видео)
Эх, как же не правы многочисленные россияне, считающие Владимира Владимировича Путина венценосным и неограниченным властелином России.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Федоров. Это даже не смешно.
К сожалению не те люди сегодня у руля, им хоть давай власть, хоть оставляй всё по старому, нет никакого желания что-то менять. Иначе уже всё бы поменяли, а так только лапша на уши, а воз и ныне там.
пускай начнет со своих друзей
Свежие комментарии