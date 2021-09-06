Красные от стыда? Члены КПРФ все чаще попадают в криминальные скандалы.

Политика как она естьПолитикаКрасные от стыда? Члены КПРФ все чаще попадают в криминальные скандалы. Как выяснила «Газета.ru», в последнее время последователи Зюганова становятся частыми персонажами криминальной хроники.Вернуться к статье8318НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СВЧитаю и диву даюсь ... КПРФ оказывается одни коррупционеры Аххренеть Автор явно подгоняет под Выборы .. Особенно поразило ..** екоммунисты обьяснили , что надеются на исправление скопинского маньяка, Коммунисты еще вчера заявили , да и так ясно что это провокация со стороны ЕдРотов, а тут продолжение сериала со скопинским маньяком .. Наглость Лицемерие Автора сего опуса Зашкаливает ... явная провокация. .Иван ЗахаваА защита этого азер-комика-стендапера тоже провокация?! Типа он пошутил?!Владимир СВЕсли Вы имеете в виду высказывания Рашкина , то я тоже с ним согласен .. Наказывать надо , обязательно ... но выгонять ??? Вот если Вас за неудавшийся сценарий выгонят из Страны как вы на это посмотрите??СанСаныч ДемченкоИменно-вышвырнуть..что-бы другая подобная русофобская шваль--1000 раз подумала прежде чем разевать свою вонючую пасть на страну, народ -который кормит их...кормчийРашкин клоун ,но не коммунист !Борис НиколаевичПровокация не провокация, а без суда такие дела есть беззаконие и произвол!Иван ЗахаваЯ вот одного не понимаю, КОММНИКИ вообще ни чего не стыдятся и ничего не боятся?! Позор для них парадная форма?! Зюганыч уже раз 300 должен был самоубиться головой об стену!ИИскандерЯ вот ясно понимаю, что ты точно самоубиться головой об стену, потому как у тебя она - кость.Анна ЭржибоваА "господа едросы"?они стесняются боятся?:)пипсздецСанСаныч ДемченкоЖаль, что не понимаете..всё очень просто..очередной ушат в предвыборной гонке от ПЖиВ.. на явного лидера...как бы едросня не подкупала электорат, как бы не хвасталась в успешном распиле бюджета-увы..Владимир EвтушенкоСколько тебе,подонку, платит ЕР за минет?Борис НиколаевичТак пойди ты удавись, то того, что Зюганов не самоубился!Александр ШевелевЯ не понимаю другого: почему коммунисты позволяют всякой шушере нести порой откровенную ложь, как было это с Грудининым? Почему они в свою очередь не опубликуют делишки представителей "партии дел", большинство из которых являются уголовными делами, хотя бы в интернете, так как на центральные СМИ им выход блокирован? Когда власть возьмется за "раскопки" Володина с его 82-летней мамой, владелицей более 10 фирм? Когда будут проведены расследования по определению источников доходов депутатов от ЕР, сидящими в Думе более 10 лет, но имеющих в собственности огромную собственность, включая недвижимость за рубежом и там же ВНЖ, за что они вообще должны быть лишены мандата согласно изменениям в Конституции? Почему КПРФ позволяет всякой швали утверждать о поголовной криминализации партии и не нести за это никакой ответственности? Может быть пора и сдачи дать этим "златоустам", типа автора этого пасквиля?Ингерман Ланскаятю, да камуноиды, начиная с захвата власти в 17-м, начали воровать и чем выше должность, тем больше воровали... понимали. что власть их временная и надо в короткий срок наворовать поболе.... яшка свердлов показатель - за год наворовал золота и драгоценностей на Ахренительные , по тем временам, суммы...Григорий ДавидянВы, матушка, глупы, как дерево и путаете стресс с блядством. КПРФ никакого отношения к коммунистам не имеет.Ингерман Ланскаявы , батенька, видимо , специалист по дерьму , любите в ём порыться и разобрать что есть гавно, а что просто дерьмо. Удачи вам в сём интересном деле!! .....как говориться, семь футов вам под дерьмом!!!ММарияВерхушка коммунистов прогнила и сдала Советский Союз без тени сопротивления. Теперь развалить Россию у них задача. Поэтому дед Зю не вылазит из пидосовского посольства. Какие они коммунисты? Если дед Зю коммунист, то я английская королева. Так дискредитировать идею ком. партии, как это сделал этот карьерист, вряд ли кто смог. Присосался к кормушке намертво. Бессовестный человек. Ещё и внука пристроил.Александр ШевелевМожете привести примеры постоянного пребывания Зюганова в Посольстве США? И еще: Вы в здравом уме, если считаете, что восстановление СССР так необходимо для Соединенных Штатов после того, как они десятилетиями ему противостояли? Им снова необходим сильный соперник вместо России с его дохлой экономикой, "сильной" и "процветающей" лишь в речах наших правителей и их прихлебателей? Считать, что в руководстве США сидят сплошь дураки, желающие восстановления СССР, может лишь постоянный житель сумасшедшего дома, откуда Вы и вещаете.ММарияЗачем Вы мне это пишите?ИвановнаЯ за КПРФ не голосуюNikolay KuchkovНу,и дура!!Владимир EвтушенкоДа это же голубой кондом под бабьим ником.Борис НиколаевичЗначит ты пробка!А2Александр 24Коммунисты-главные соперники ЕР на выборах,поэтому на них и наехали. Но,если начать разбираться,то и в остальных партиях столько жулья найдётся,что вообще можно выборы отменять. Исходя из этого,я вообще не иду на выборы - занятие пустое и бесполезное,какая разница,кто будет спать в Думе и бестолково нажимать на кнопки? Вывод один - Думу распустить и вернуться к советской системе голосования с одной поправкой - съезды тоже не собирать. Должны быть органы по типу ЦК и Политбюро - вполне достаточно для руководства страной ( и менее накладно,кстати )Григорий ДавидянИ где же коммунисты? Разве они есть в избирательных списках?А2Александр 24А члены КПРФ - это кто?Григорий ДавидянПросто члены коммерческой партии, имеющие такое же отношение к коммунизму, какое кролики к бомбардировщикам.кормчийКПРФ - коммерческая партия Российской Федерации и не более !А2Александр 24Вы можете называть КПРФ как угодно,но себя они почему-то позиционируют как "коммунисты".кормчийКто в КПРФ коммунисты , может Грудинин ? Позиционировать себя можно ,как угодно, но идея коммунизма в КПРФ отсутствует от слова совсем .А2Александр 24Похоже Вы меня приняли за сторонника КПРФ? Скажу,что Вы глубоко ошибаетесь. Я не сторонник ни одной партии России. Ну,а если в аббревиатуре КПРФ буква "К" обозначает "Коммунистическая", то при чём здесь я?кормчийДаже в мыслях не было принять в вас сторонника КПРФ ,я просто ответил на ваше послание. А вот,что означает буква " К" в заглавии партии ,то пусть члены этой партии сами и разбираются. К вашему сведению насчёт партий - я с вами солидарен . Будьте здоровы .Борис НиколаевичЕсли у тебя глаза обшиты 3,14здом так ты их разуй и увидишь!Валентина ЛЧлены теперешней кпрф -просто члены.Григорий ДавидянНу тогда назови хотя бы одного рабочего в избирательном списке кпрф.ИИскандерПо опросу ВЦИОМ на 22.08.2021 года «Единая Россия» занимает первое место с 26,4 %, а её рейтинг неуклонно снижается. КПРФ занимает уверенное второе место с 17,2%, а рейтинг этой партии еженедельно и постоянно растет. И тут - на тебе! "Члены КПРФ все чаще попадают в криминальные скандалы"! Какое удивительное совпадение...Анна ЭржибоваВ своём бревна невидим чья бы корова мычала.......Юрий DedВчера разговаривал с таким же пенсионером как и я сам . Мы старые знакомые Я знаю что он всегда голосовал за коммунистов . Так вот он вчера меня удивил сказав что на этих выборах не будит голосовать за КПРФ и ЕР - за кого угодно только не за них . И таких разочаровавших с каждым днём всё больше . Так что не думаю что Зюгановцы наберут много .СанСаныч ДемченкоВ том то и фишка!! Все остальные :партейки: в том числе и радужная лдпр--спойлеры..и они за денежку малую-отдадут голоса :электората: ПЖиВ лишь только поймут, что КПРФ выигрывает (там тоже-идиотов -завались)..но всё же..Так, что Ваш пенсионер льёт воду на мельницу ЕР..Жаль..Владимир EвтушенкоВрёшь падаль голубая.Борис НиколаевичЕсли он не будет голосовать за КПРФ, значит его голос на 90% пойдёт едросам!Наталья ВласичеваХоть упишитесь , что угодно , пенсионную реформу не забудем, не простим .Наталья ВласичеваХоть упишитесь , что угодно , пенсионную реформу не забудем, не простим .кормчий« Депутат заксобрания Иркутской области от Коммунистической партии России (КПРФ) Антон Романов, который сбил девушку на пешеходном переходе, назвал инцидент «обычной ситуацией» »Александра РомановскаяГде тот ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ, который точно и безошибочно скажет, за кого голосовать, чтобы все стали богатыми и счастливыми?НННиколаев НиколайОчередная заказная статейка от ЕР. Эти господа из ЕР и действующий президент грабанули тех кто не на пенсии каждого на миллион примерно рублей, а многих просто ее лишили. Теперь поливают грязью остальных. А сами суки такие прям белые и пушистые.кормчийЧто лично у вас украл Путин ?НННиколаев НиколайПенсию за пять лет, а может и вообще пенсию. До 65 доживут половина мужчин.НННиколаев НиколайПринятие таких законов при такой смертности в стране это преступление против собственного народа.Ночной кошмарНе надо раньше времени наших мужиков хоронить. Не доживут только такие алкаши вроде тебя.кормчий«Самое страшное, что произошло с нашей страной, с нашим народом, и что вероятно очень сильно упустила власть, это то, что образовался «глубинный народ нытиков». Не знаю, сколько их, надеюсь не критически много. Потому что если их будет много, то: «Хьюстон! У нас проблемы!» Взрослые, половозрелые, с руками и ногами мужики и не менее половозрелые курицы. Днями напролет скулят о том, что им не дали того, или им не сделали это…Путин не сделал им хорошо, да, и вообще власть — г….! »ИИринаКремлеботы ,неужели ваши хозяева никак не поймут ,что подобным оскорблением народа ,они добьются только ненависти народа к власти ?Майер АрмановВ предверии выборов собран и выложен весь компромат на КПРФ, основного конкурента партии ЕР на выборах в ГДРФ. До этого сообщали о наличии миллионеров в ее рядах (рублевых, а не долларовых, как в самой ЕР). Видно очень боятся проиграть в честной борьбе. Для объективности нужно было выложить такой же компромат на все партии, идущие на выборы, полагаю, что партия власти, как всегда была бы на первом месте, как по числу воров и жуликов, так и по числу долларовых миллионеров.ИИринаСкорее бы прошли эти выборы врагов коммунистов ,которые перед каждыми своими выборами устраивают черный пиар именно КПРФ . Других партий для них не существует ,так что они сами признают ,что КПРФ -это единственная настоящая оппозиция их антикоммунистической клике .Румина Мавлеева (Саитова)Вы правы, они боятся коммунистов, а остальные партии для них не конкуренты. так как ЕР уговорит другие партии отдать голоса за них. если будут проигрывать КПРФ ..Как когда то купил Ельцин Лебедева.Сергей Федосеев...Певец Басков выдал свой очередной перл: - "Нужно жить одним днём, наши правители сами не знают что хотят и что делать..."КОТЯ так понимаю, что в ЕР все святые собрались. А в КПРФ одни воры.Ночной кошмарСейчас речь о КРПФ идёт. О ЕР будет в другой теме. А по существу, воров и там, и там хватает. Только не надо говорить, что ЕР - партия воров. Надо говорить, что в России во всех партиях преступников хватает. Так будет точнее.Николай ЗайчиковПо части криминала за ЕР никому не угнаться , так что не надо тень на плетень наводить . Достаточно посмотреть тех кого уже осудили и кто из воров и жуликов еще под следствием .Ночной кошмарИ тебя Кролик, посадят, хоть ты себя и либералом называешь. А ты не воруй.Алексей Ивановэто как во время выборов президента ссали Грудинина и обсерали его как только могли , так и сейчас ссат КПРФ , вот и придумывают разную херню , а автор эту херню раскидывает по сайтамНочной кошмарДураки красный цвет любят...)))Николай ЗайчиковНочной полудурок , долго ли и чем думал ? У тебя же мозгов меньше чем у курицы , скорее всего тебя полудурок посадят в одну палату с Наполеоном , чтобы ты урод окружающих не покусал бы или полудурок с собой чего не сделалАлексей ИвановНиколай не обращай внимание на этого придурка Ночного кошмара , он на каждом сайте свои слюни размазывает и от нормальных людей прячется в ЧСНиколай ЗайчиковЯ этого недоноска и олигофрена уже давно знаю , нормальный человек себя кошмаром не назовет . Дебилом родился им и сдохнетКонстантин БелимовНаправьте внимание на ЕР, там каждый их шаг заставляет краснеть весь народ от стыда за свою страну!Константин БелимовЗа КПРФ я буду голосовать на зло ЕР, за их нищенскую пенсию которую мне дали за всю жизнь труда на эту страну, что мне приходится не жить, а выживать с постоянной оглядкой что бы и то что есть не украли эти ЕР!Александр Андреев...такими дешевыми статейками ПЕдиРОСЫ оправдывают только СЕБЯ....... А это всё ФУФЛО- говорить неправду.....ИИринаЭти выборы подводят черту под 30-летней властью врагов коммунистов ,как бы они ни сфальсифицировали их результаты . Они в своей "предвыборной агитации " доказали ,что у них НЕТ ничего хорошего для народа ЗА едроссов ,кроме подачек , и что КПРФ они признают сильной оппозицией себе .Bbestminusa22этот бред наши деды в 17 году у дурака ленина слушали!!!Вам не надоела партия из мертвых идей!!!Николай СмирновТе кто слушал Ленина построили Великую индустриальную Державу - СССР, те кто слушал в 1985 году Горбачёва уничтожили СССР, те кто слушал в 1991 году Ельцина разрушили армию, ВПК, экономику и науку в России, те кто слушали в 2000 году Путина "оптимизировали" промышленность, науку, образование и здравоохранение в России до уровня 1913 года.АлександрВот только СССР начали уничтожать на 20 съезде КПСС в 1956 году.Сами члены КПСС.ИИринаНу да ,коммунисты прям жаждали отдать страну вашей преступной и паразитической антисоветско-русофобской клике .АлександрА это ты своих единомышленников спроси,малахольная.Зачем они похоронили все сталинские идеи и наработки и повернули к капитализму? Как раз при Никитке Хрущёве.ИИринаТупоголовый ,не захвати ваша клика СССР ,социализм в СССР существовал бы до сих пор .АлександрДура набитая,не захвати ваши власть в 1917 году,монархия до сих пор бы существовала.К моему сожалению.Я только повторил твой ход мыслей.Абсолютно дебильный. Начиная с Хрущёва социализм в СССР кончился.Вот это есть факт.Румина Мавлеева (Саитова)Да вы, что говорите. .Ваши капиталисты развалили страну А Ленин подобрал..Если б не Ленин неизвестно. что было бы с Россией..АлександрЯ знаю это.И всегда это пишу.А вы научитесь понимать написанное.Я только повторил ход мыслей дебилки Ирины.ВМВиктор МихайловТак коммунисты не поступают ! Позор !Николай СмирновЧем ближе выборы, тем чаще и гуще дрищут едросы на КПРФ. Боятся за свои задницы, которые могут не получить кресла в Думе.РЗРудольф ЗахарянНу какому дураку сегодня ещё не ясно, что власть будет спускать всех собак, именно, на КПРФ, как основного конкурента на выборах и защищая всех крупномасштабных воров из ЕР?..Григорий ДавидянИ чем же КПРФ отличается от ЕР (кроме названия)? Что в одной, что в другой ОПГ состоят только миллиардеры и немного спортсменов-артистов. КПРФ потеряла своё право называться коммунистической после того, как в ней не осталось ни одного рабочего человека - только кровопийцы.Скиф ТуранКомментировать
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