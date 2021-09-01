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Константин Бабкин: в политике российских властей нет стратегии, это мешает стране развиваться

Константин Бабкин: в политике российских властей нет стратегии, это мешает стране развиваться

В 2020 году мировая экономика пережила тяжелый кризис, при этом российские власти уже не раз заявляли, что Россия почти преодолела его, а экономика страны уже достигла допандемийного уровня.

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