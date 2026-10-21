Французский бренд Salomon представил капсульную коллекцию Expedition Pack, в которую вошли четыре модели обуви: XT-QUEST, X-ALP, XT-WHISPER и SNOWCLOG OG.
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