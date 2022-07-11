Мировое обозрение

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Политолог Сатановский выдвинул контрпредложение после слов Валенсы о «расчленении» России

Политолог Сатановский выдвинул контрпредложение после слов Валенсы о «расчленении» России

wikipedia.org / A.Savin / CC BY-SA 3.0 Призывы бывшего президента Польши Леха Валенсы к «расчленению» России побудили политолога Евгения Сатановского сформировать контрпредложение.

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