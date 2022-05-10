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Глава французского МИД Ле Дриан предположил, что украинский конфликт может продлиться несколько лет

Глава французского МИД Ле Дриан предположил, что украинский конфликт может продлиться несколько лет

Конфликт вокруг Украины будет сложным и может продлиться несколько лет, предположил в эфире французского телеканала BFM в понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

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