Глава французского МИД Ле Дриан предположил, что украинский конфликт может продлиться несколько лет

Конфликт вокруг Украины будет сложным и может продлиться несколько лет, предположил в эфире французского телеканала BFM в понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
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