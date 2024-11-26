🏛 В Феодосии завершают обновление помещений музея Марины и Анастасии Цветаевых Строители завершают демонтаж в двух помещениях музея сестёр Цветаевых – это один из этапов большого культурного обновления.
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🏛 В Феодосии завершают обновление помещений музея Марины и Анастасии Цветаевых Строители завершают демонтаж в двух помещениях музея сестёр Цветаевых – это один из этапов большого культурного обновления.