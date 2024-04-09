В Часов Яре заметили колонны машин скорой помощи после мощного прилёта

Раненых солдат ВСУ доставляют в ближайшие госпитали.В Часов Яре заметили движение многочисленных машин скорой помощи, которые перевозят раненых солдат ВСУ в медучреждения, расположенные в Краматорске и Барвенково.
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