Иммунолог объяснил, влияет ли снижение антител на защиту от COVID-19

Как влияет снижение уровня титра антител у вакцинированных или переболевших коронавирусом на защитные свойства организма от вируса рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
Как влияет снижение уровня титра антител у вакцинированных или переболевших коронавирусом на защитные свойства организма от вируса рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
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