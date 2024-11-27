«Лада» и Пайгин расторгли договор по обоюдному согласию сторон. Защитник набрал 2 очка в 14 матчах сезона КХЛ

Тольяттинский клуб сообщил о расторжении соглашения с защитником по обоюдному согласию сторон. В нынешнем сезоне Зият Пайгин провел 14 матчей за команду в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) очка.