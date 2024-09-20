В Иране смогли очень быстро ограничить поток мигрантов, а для России это по неким причинам сделать сложно...

Евгений Высотин

...это надо такую хреновину написать : младшие партнёры- ??! , да русских нигде не было слышно. Слово-русский было под запретом, не дай бог !!! Обвинят в великодержавном шовинизме ...((( . Все империи уже сгинули в сундук истории... Тётенька В.Е. , вы выступаете здесь как на женсовете подъезда. Речь идёт о том как очистить РФ от незаконных эмигрантов -раз, второе- создать барьер законодательный против притока новых "братьев", третье- чтобы 1 и 2 работали. ))) Враг будет разбит - Победа будет за нами!