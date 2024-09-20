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Свежие комментарии

  • Павел Овсянников
    Миграционную службу всю в штурмовики до единого. Сколько же они гадости наделали России. За каждую ошибку надо отвеча...Воевал за Россию?...
  • лина любимцева
    А если президент запрещает ограничивать въезд мигрантов  в Россию? Складывается именно такое впечатление...В Иране смогли оч...
  • лина любимцева
    Да не сложно сделать, а НЕ ХОТЯТ ДЕЛАТЬ!!В Иране смогли оч...

В Иране смогли очень быстро ограничить поток мигрантов, а для России это по неким причинам сделать сложно...

В Иране смогли очень быстро ограничить поток мигрантов, а для России это по неким причинам сделать сложно...

Парламент Исламской Республики Иран принял пять поправок к статье 16 Закона об иностранных гражданах.

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Комментарии
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Евгений Высотин
...это надо такую хреновину написать : младшие партнёры- ??! , да русских нигде не было слышно. Слово-русский было под запретом, не дай бог !!! Обвинят в великодержавном шовинизме ...((( . Все империи уже сгинули в сундук истории... Тётенька  В.Е. , вы выступаете здесь как на женсовете подъезда. Речь идёт о том как очистить РФ от незаконных эмигрантов -раз, второе- создать барьер законодательный против притока новых &quot;братьев&quot;, третье- чтобы 1 и 2 работали. ))) Враг будет разбит - Победа будет за нами!
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1 час.
лина любимцева
Да не сложно сделать, а НЕ ХОТЯТ ДЕЛАТЬ!!
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27 мин.
лл
лина любимцева
А если президент запрещает ограничивать въезд мигрантов  в Россию? Складывается именно такое впечатление...
Ответить
25 мин.

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