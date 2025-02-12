Россияне не готовы питаться едой из насекомых

Вместо того чтобы помогать своим сельхозпроизводителям, Евросоюз решил заменить их товары личинками и червяками и накормить ими людей, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале 12 февраля, остроумно назвав пост «Личинки Урсулы».