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Парламентская газета

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Россияне не готовы питаться едой из насекомых

Россияне не готовы питаться едой из насекомых

Вместо того чтобы помогать своим сельхозпроизводителям, Евросоюз решил заменить их товары личинками и червяками и накормить ими людей, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале 12 февраля, остроумно назвав пост «Личинки Урсулы».

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