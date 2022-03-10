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В Форт-Шевченко при тушении пожара спасатели обнаружили труп

В Форт-Шевченко при тушении пожара спасатели обнаружили труп

С 28 февраля по 6 марта подразделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области 27 раз выезжали по тревоге, в том числе 4 раза - на пожары, 12 - на случаи горения и 11 - на проведение аварийно-спасательных работ.

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