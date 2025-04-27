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Каррера оценил шансы «Спартака» на чемпионство после поражения от ЦСКА

Каррера оценил шансы «Спартака» на чемпионство после поражения от ЦСКА

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы красно-белых завоевать чемпионский титул после поражения от ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ.

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