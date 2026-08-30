Перехват украинских БПЛА в Тульской области: ситуация и последствия

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в небе над регионом средствами противовоздушной обороны Министерства обороны России были перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).
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