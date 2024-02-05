Молдавский архитектор Георге Булат будет удостоен престижной награды SHARE Opera Omnia на специальной церемонии в рамках второго Международного архитектурного форума SHARE Chisinau, который пройдет 13 февраля.
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