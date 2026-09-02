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РИА: школьников на Украине учат, что Киевская Русь говорила по-древнеукраински

РИА: школьников на Украине учат, что Киевская Русь говорила по-древнеукраински

Авторы школьного учебника по истории Украины для семиклассников утверждают, что в конце Х века население Киевской Руси говорило на «древнеукраинском» языке.

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