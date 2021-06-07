Воспитанники Владивостокского НВМУ вышли в учебный поход на боевом корабле Тихоокеанского флота

Воспитанники Владивостокского НВМУ вышли в учебный поход на боевом корабле Тихоокеанского флота

За время стажировки юные моряки изучат корабельную организацию, примут участие в занятиях по кораблевождению, получат возможность испытать себя в качестве дублёров вахтенного офицера.

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