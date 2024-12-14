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Ветеринары выяснили, в каком возрасте стареют собаки

Ветеринары выяснили, в каком возрасте стареют собаки

Специалисты в области ветеринарии и этологии из Ливерпульского университета и Университета имени Лоранда Этвёша в Будапеште по статистическим данным из веткарт выяснили, в каком возрасте собаки начинают стареть.

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