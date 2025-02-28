Стало известно, как будет выглядеть круглогодичный курорт «Санкт-Петербург Марина»

Фотографиями поделился губернатор города На последнем заседании Экологического совета был рассмотрен вопрос о переносе базы природоохранного флота из зоны планируемого строительства круглогодичного курорта «Санкт-Петербург Марина».
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