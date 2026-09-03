В Рязанской области утвердили список инвазивных растений

В перечень инвазивных растений Рязанской области вошли борщевик Сосновского и клен ясенелистный. Сок борщевика может вызвать фотоожоги, а клен быстро распространяется, угрожая местной флоре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ММ Снижение цен на л...
- ЕП Снижение цен на л...
- ДШ В России представ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым