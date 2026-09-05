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Культуромания

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Севастопольский театр оперы и балета заключил соглашения с Новосибирской консерваторией и хореографическим училищем

Севастопольский театр оперы и балета заключил соглашения с Новосибирской консерваторией и хореографическим училищем

В дни первых гастролей Севастопольского государственного театра оперы и балета в Новосибирске, проходящих на сцене НОВАТа, были подписаны два трехсторонних соглашения о сотрудничестве театра с Новосибирской государственной консерваторией имени М.

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