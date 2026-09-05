Севастопольский театр оперы и балета заключил соглашения с Новосибирской консерваторией и хореографическим училищем

В дни первых гастролей Севастопольского государственного театра оперы и балета в Новосибирске, проходящих на сцене НОВАТа, были подписаны два трехсторонних соглашения о сотрудничестве театра с Новосибирской государственной консерваторией имени М.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП В Иркутске прошел...
- ВП В Иркутске прошел...
- ДР Португальского рэ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым