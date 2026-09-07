Украденный пляж. Ворам понадобилось 500 самосвалов, но их никто не заметил

Летом 2008 года ямайские умельцы провернули одну из самых странных и хитрых краж в истории. С закрытой частной территории пропал целый пляж белоснежного песка.
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Да, круто.
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