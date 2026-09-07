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TRENDYMEN

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Украденный пляж. Ворам понадобилось 500 самосвалов, но их никто не заметил

Украденный пляж. Ворам понадобилось 500 самосвалов, но их никто не заметил

Летом 2008 года ямайские умельцы провернули одну из самых странных и хитрых краж в истории. С закрытой частной территории пропал целый пляж белоснежного песка.

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