Русская весна
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Русская весна

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Бой идёт и за тех, кто отгородился: откровения раненых в госпитале

Бой идёт и за тех, кто отгородился: откровения раненых в госпитале

Член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова — о важном понимании некоторых моментов этой войны.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ГОСПОДИ, ХРАНИ НАШИХ МАЛЬЧИКОВ!!!!
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12 час.
Zoia Goldshtab
Слава нашим Воинам!!!!
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10 час.

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