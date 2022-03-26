Царьград

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"Бульбарный синдром" Польши: Россия, отдай Калининград!

"Бульбарный синдром" Польши: Россия, отдай Калининград!

О том, что Варшаве, мол, "стоит поднять вопрос о Калининграде", который, по мнению генерала Вальдемара Скшипчака, якобы, "является территорией Польши", сам экс-командующий сухопутными войсками Польши заявил в эфире местного телеканала Super Express.

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