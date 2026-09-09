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РИА «Новости»: Россия, Китай и Нигер не поддержали антииранскую резолюцию МАГАТЭ

РИА «Новости»: Россия, Китай и Нигер не поддержали антииранскую резолюцию МАГАТЭ

Внесенную на рассмотрение Совета управляющих МАГАТЭ антииранскую резолюцию не поддержали три страны — Россия, Китай и Нигер.

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