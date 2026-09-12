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stroimdom21

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Осенний удар по фитофторе: как очистить почву и забыть о болезни

Осенний удар по фитофторе: как очистить почву и забыть о болезни

Каждый сезон на огороде повторяется один и тот же сценарий. Вроде бы всё начинается прекрасно: рассада приживается, кусты томатов набирают силу, баклажаны радуют плотной зеленью, а картофельные рядки обещают щедрый урожай.

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