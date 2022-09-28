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Авария оставила без горячей воды жителей Уссурийска

Авария оставила без горячей воды жителей Уссурийска

Аварийная ситуация на сетях теплоснабжения привела к отсутствию горячей воды у жителей Уссурийска. Специалисты АО "УПТС" оперативно устраняют поломку, сообщает ИА UssurMedia.

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