Певица Ольга Орлова сняла на видео первые шаги дочери с крестной матерью

Годовалая дочь телеведущей, певицы Ольги Орловой сделала первые шаги после критики хейтеров. Артистка показала в личном блоге, как девочка училась ходить вместе со своей крестной матерью Ксенией Бородиной.
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