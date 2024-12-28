Village People не геи!

Фронтмен Village People заявляет, что YMCA не является гей-гимном — и собирается судиться с теми, кто утверждает обратное Виктор Уиллис (Victor Willis), который возглавлял диско–группу 1970-х годов и написал песню вместе с продюсером Жаком Моралием, в социальных сетях заявил, что она была написана не для гей-сообщества, и что те, кто утверждает обратное, вскоре могут столкнуться с судебными исками.