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Village People не геи!

Village People не геи!

Фронтмен Village People заявляет, что YMCA не является гей-гимном — и собирается судиться с теми, кто утверждает обратное Виктор Уиллис (Victor Willis), который возглавлял диско–группу 1970-х годов и написал песню вместе с продюсером Жаком Моралием, в социальных сетях заявил, что она была написана не для гей-сообщества, и что те, кто утверждает обратное, вскоре могут столкнуться с судебными исками.

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