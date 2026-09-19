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Путин ударил по Швейцарии: Запад несет миллиардные убытки из-за действий Кремля

Путин ударил по Швейцарии: Запад несет миллиардные убытки из-за действий Кремля

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. Акции одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания швейцарской Nestlé резко упали, и причиной тому стали действия России.

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