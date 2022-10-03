Вопреки образам в кино и играх, кистень обладал сравнительно небольшой и легкой ударной частью

Кистень (на западе аналогичное вооружение называлось моргенштерном) - это довольно простое оружие, которое модифицировалось из простого крестьянского цепа.
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