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Вопреки образам в кино и играх, кистень обладал сравнительно небольшой и легкой ударной частью

Вопреки образам в кино и играх, кистень обладал сравнительно небольшой и легкой ударной частью

Кистень (на западе аналогичное вооружение называлось моргенштерном) - это довольно простое оружие, которое модифицировалось из простого крестьянского цепа.

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