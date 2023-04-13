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Главы МИД РФ, Китая, Ирана и Пакистана проводят в Самарканде встречу по Афганистану

Главы МИД РФ, Китая, Ирана и Пакистана проводят в Самарканде встречу по Афганистану

В Самарканде в четверг, 13 апреля, проводят встречу руководители министерств иностранных дел Российской Федерации, Китая, Ирана и государственный министр по иностранным делам Пакистана.

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